رسالة «واتساب» تسببت في أزمة نفسية للاعب المنتخب

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المصريون

ميدو

بيراميدز

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن واقعة للنجم عمر جابر لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، عندما كان «ميدو» واللاعب متواجدان داخل القلعة البيضاء.

وقال «ميدو» عن ملاحظته خلال تدريبات فريق الزمالك لانهيار عمر جابر نفسيًا، وعدم قدرته على تمرير الكرة بشكل صحيح لثلاثة أيام متتالية.

وفوجىء ميدو بأن سبب الأزمة النفسية التي عانى منها عمر جابر تمثل في عدم رده على رسالة أرسلها جابر عبر تطبيق "واتساب" على الهاتف المحمول.

وأضاف نجم فريقي توتهام هوتسبر الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي الأسبق أنه كان واثقًا من أن جابر يعاني من شىء على الصعيد النفسي، ليعقد جلسة خاصة مع اللاعب لمعرفة سبب ذلك الانهيار المعنوي.


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