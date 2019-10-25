تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظات بسبب الأمطار

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تعطيل الدراسة

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة تعطيل العمل غداً السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تأجيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية بجميع مدارس المحافظة على أن تستأنف الأحد القادم، حرصاً على سلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً لإدارة الأزمة حال حدوث سيول محتملة جراء تعرض محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السئ، والأمطار الغزيرة والمستمرة حتى صباح الأحد القادم، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهدت مراكز ومدن المحافظات اليوم الجمعة، استمرار سقوط الأمطار، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وتسبب ذلك في امتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والأوحال والطين.

كما أدى إلى إغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المدن والقرى.

وانتشرت فرق الحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتدخل السريع والوحدات المحلية بجميع مراكز والمدن.


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