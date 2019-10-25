الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 12 دقيقة باليمن

25 أكتوبر 2019 - 02:44 م

كشف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن أخيم تاينز، كارثة محققة بحق أطفال اليمن؛ حيث أعلن أن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن؛ بسبب نقص المياه، والتغذية الأساسية، والرعاية الصحية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- وفق "روسيا اليوم"- أن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 75% مقارنة ب47% في عام 2014.

ومن جانبه طالب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لدعم الشعب اليمني، مؤكدًا خلال لقاء نظمه مركز "الملك سلمان للإغاثة" أن الوضع الإنساني بحاجة إلى مزيد من الدعم.