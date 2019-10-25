  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
جندي روسي

عاجل.. جندي يقتل 7 من زملائه في قاعدة روسية

طفل يمني

الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 12 دقيقة باليمن

مشجع يحاول تقبيل مراسلة

حاول تقبيل مراسلة على الهواء مباشرة.. وهذا رد فعلها

اليسا

إليسا غاضبة: "شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا"

محافظ الاسكندرية

بسبب الأمطار ..قرار عاجل لمحافظ الإسكندرية

حازم إمام

مفاجأة "الثعلب" معروض على بيراميدز

أمطار

فنانة شهيرة تتعرض لكارثة بسبب الأمطار

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف : تسليمك لأي إرهابي واجب وطني

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

أول تحرك من "الجبلاية" ضد قرار مركز التسوية

سحابة عملاقة تقترب من مصر

سحابة عملاقة تقترب من مصر تنشرها "ناسا"

فنانة شهيرة تتعرض لكارثة بسبب الأمطار

الصفحة الأخيرة

أمطار
أمطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

#

فنانة شهيرة تتوعد زوجها بسبب "كيم كاردشيان"

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بسبب حبيبها

#

فنانة شهيرة: فكرت في الانتحار بسبب هذا المسلسل

ماس كهربائي

الأرصاد الجوية

سقوط الامطار

رانيا فريد شوقى

تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة محققة بسبب سقوط الأمطار، وسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت "شوقي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرض منزلها لماس كهربائي؛ على خلفية غرقه في الأمطار الغزيزة التي سقطت خلال اليومين السابقين.

وكتبت "شوقي" في تدوينة على "فيسبوك":" حسبي الله ونعم الوكيل في المهندي اللي شطب البيت. قال مهندس قال. بلوة واتبلينا بيها. منك لله. البيت غرق مياه. وأكباس الهربا نزل منها مياه. ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي، وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهمه الفلوس وبس. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وشهدت القاهرة، على مدار اليومين الماضيين أمطارًا غزيرة، حذرت منها في وقت لاحق هيئة الأرصاد الجوية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» عودة "عاشور" للتدريبات بعد تماثله للشفاء
» الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات
» هذه البلد الأكثر تلوثا في العالم
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» إحالة «بن شرقى» للانضباط وإيقاف «ساسي» مباراة
» زلزال بقوة 4.4 درجة يهز إيطاليا
» وصول تعزيزات روسية إلى سوريا
» 5 مأجورين لقتل رجل أعمال بـ 218 ألف دولار
» الزمالك راحة من التدريبات 6 أيام
» وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة الصين
» أول تعليق من "عواد" على إصابته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية