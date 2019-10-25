» هذه البلد الأكثر تلوثا في العالم

25 أكتوبر 2019 - 01:09 م

سجلت أعلي معدلات تلوث في العالم منذ بداية 2019 في مدينة نيودلهي في الهند، بعد أن سجل مؤشر جودة الهواء عنها" شديد السوء" بدرجة 338 متجاوزا الحد الآمن 60 درجة، واليت قد تؤثر علي الجهاز التنفسي وتسبب السرطان وأمراض القلب ،وهذه المرة الثانية خلال شهر أكتوبر، حسب بيانات السفارة الأمريكية.

ويعود سبب التلوث إلي الألعاب النارية التي تستخدمها المدينة والتي سمحت بها المحكمة العليا باستخدام العاب نارية صديقة للبيئة وآمنة لمدة ساعتين بحد أقضي في أماكن محددة مثل المتنزهات لتقليل الأضرار علي الصحة، إلا أن السلطات فشلت في تنفيذ هذا القرار العام الماضي، واستمر إطلاق الألعاب النارية إلي وقت متأخر مما سبب هذا التلوث.

في سياق متصل ستقدم سلطات العاصمة عروض بالليزر للاحتفال بعيد ديوالي مع بداية الأسبوع القادم .