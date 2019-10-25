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تصريحات هامة للضرائب عن ضريبة السائحين

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عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

متابعات - أمينة عبد العال

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الضرائب

السياحة

مصلحة الضرائب

 قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أي أنشطة ، وخاصة مع قطاع السياحة فنحن ندعمه بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات ، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة ، موجها  الشكر لجميع القائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من مصلحة الضرائب ، وشركات السياحة ، والمرشدين السياحيين ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ عام 2016.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين  على أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك ، مضيفا  أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالمواني والمطارات.

وأكد " حسين " في كلمته خلال الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب المصرية ، على أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك  ، وهذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية ، واتحاد صناعات وغيرها.

جاء ذلك بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، ودكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، وأحمد عبد العزيز مدير عام البحوث الفنية ، ومن جانب غرفة السياحة ، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وحسام الشاعر رئيس غرفة  السياحة  ، و فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة ، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، وأسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وعدد 90 شركة سياحية من أبرز شركات السياحة في مصر ، وعدد من المحاسبين الماليين لشركات السياحة.

 

 

 


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