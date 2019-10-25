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5 مأجورين لقتل رجل أعمال بـ 218 ألف دولار

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ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

رجل اعمال

الف دولار

تمكنت قوات الأمن الصينية من إحباط محاولة قتل رجل الأعمال "واي مو" ، بعد أن تم تأجير 5 قتلة لقتله بأمر من منافسه رجل الأعمال تان يوهاي،والقبض عليهم جميعا.

والجريمة يحيطها شئ من الطرافة حيث أمر رجل الأعمال يوهاي قاتل مأجور لقتل مو، ووعده بملغ 218 ألف دولار إلا أن القاتل كلف قاتل ثاني بدلا منه واعدا اياه بجزء من المبلغ ، فما كان منه هو الآخر إلي تكليف ثالث، إلي أن أنتهي الأمر بالقاتل الخامس الذي وجد أن مبلغ المال المعروض عليه قليل ، فقرر إبلاغ " مو" ليحصل منه علي مكافأة، إلا أن الأخير قام بإبلاغ الشرطة لتقع سلسلة القتلة المأجورين ورجل الأعمال.

في سياق متصل تجري محاكمتهم جميعا حاليا في محكمة بمدينة نانينغ في منطقة غوانشي جنوب الصين.

 


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