الحريري: هذا شرط تقديم استقالتي

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استقالة رئيس وزراء لبنان

شرط تقديم الاستقالة

قالت مصادر لبنانية، إن رئيس الوزراء سعد الحريري، أبلغ الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، استعداده تشكيل حكومة؛ بشرط الاتفاق الكامل عليها قبل الاستقالة.

وأضاف الحريري، أنه لا يمانع أن يجري تعديلا وزاريًا كبيرا في حكومته الحالية؛ لكن فيما يبدو رفض حزب الله، والتيار الوطني الحر  أي تعديل يطال الوزير جبران باسيل.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر تشديد عواصم أوروبية على الحريري، عدم حدوث أي فراغ في كافة السلطات، والبحث عن خطوات إصلاحية من شأنها عودة الثقة بين الحومة والشعب اللبناني


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