العراق ينتفض مجددا.. ومواجهات أمنية لتفريق المتظاهرين

25 أكتوبر 2019 - 09:28 ص

قام مئات المحتجين باقتحام المنطقة الخضراء في تظاهرات اندلعت اليوم مجددا، بحسب ما أفاده مصر أمني للأناضول.

وأطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع لأجل تفريق المتظاهرين بجسر الجمهورية، وسط بغداد.

وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها ليل الخميس من السفر إلى العراق بالإضافة إلى تجنب رعاياها ما يحدث في العراق، تحسبا لاندلاع مظاهرات في جميع المدن العراقية.

وكانت قوات الأمن قد واجهت العديد من المتظاهرين أمس الخميس لمنع تجمعهم في في العاصمة، أو التوافد إلى ساحة التحرير بوسط المدينة.