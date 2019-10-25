ماذا قال مرتضى منصور عن مواجهة انبي؟

رأى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه يحتل المركز الأول في الوقت الحالي في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك على الرغم من احتلاله المركز الثاني فعلياً.

وقال "منصور" لبرنامج الزمالك الرسمي :"الزمالك أول الدوري في الوقت الحالي لأن بيراميدز لعب مباراة واحدة أكثر من فريقنا".

وتابع :"سنواجه حلمي طولان مدرب إنبي في المباراة المقبلة وسنهزمة بستة أو سبعة أهداف وستكون نهايته".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط من 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة.