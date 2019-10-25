"صدموني"..الباز يكشف عن أمنية شخصية له لأول مرة

25 أكتوبر 2019 - 08:15 ص



سرد عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز ، بعضا من أسرار الجانب الإنساني و الشخصي في حياته ،معربا عن حزنه لعدم دخوله كلية الطب بسبب المجموع والتحاقه بكلية العلوم.



وقال "الباز" خلال حلوله ضيفا ببرنامج " آخر النهار " المذاع عبر فضائية " النهار" مع الإعلامي تامر أمين ، كلان نفسي أخش كلية الطب و كنت هبقي دكتور شاطر و حراج عالمي مشهور".



وأضاف عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية ،:" مجموعي خاني ولما بلغوني بالمجموع صدموني و تعبت نفسيا شوية وبعدها دخلت كلية علوم بس برضو الأمل لم يخني و حاولت أفيد نفسي و المجتمع".



ووجه الباز في حديثه رسالة لشباب قال فيها :" لازم يكون ليك هدف و تفيد نفسك و غيرك و يكون لوجودك دور يعتمد عليه ".

