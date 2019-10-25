» هذا هو السبب الحقيقي لزيادة مرضى السرطان

25 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

أكد الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن زيادة أعداد مرضى السرطان يعود إلى زيادة عدد السكان من خلال النسبة والتناسب بين عدد المرضى وعدد السكان.



وأوضح "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص مع برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن تحسن طرق الكشف عن طريق التشخيص زاد من اكتشاف الحالات، والأمر الثالث زيادة الأجهزة التي تحسن من طرق اكتشاف السرطان.

