توفيق عكاشة: "نصر أكتوبر تمت الإشارة إليه في الكتب السماوية"

24 أكتوبر 2019 - 11:00 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن انتصار السادس من أكتوبر، منصوص عليه في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، لافتَا إلى أن اليهود بذلوا مجهودًا غير عاديًا، حتى لا يتحقق انتصار حرب السادس من أكتوبر.



وشدد "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة تعريف الأجيال الجديدة، بأهمية حرب السادس من أكتوبر، التي نشبت من أجل السلام، مضيفًا أن جميع العرب يفتخرون بحرب السادس من أكتوبر، التي تعتبر أعظم الحروب في العصر الحديث.



ولفت إلى أن الكراهية أسست بين الإسلامية واليهودية والمسيحية، ومن أسس هذه الكراهية فليعلم أن عذاب الله شديد، لافتًا إلى ضرورة أن يتعاون بني الأديان على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

