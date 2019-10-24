"عكاشة": مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أحداث جسام

24 أكتوبر 2019 - 10:20 م

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه قدم ما يقرب من 2000 حلقة إعلامية على مدى 10 سنوات، ذكر فيهم أكثر من 1800 توقع، وتحقق منهم قرابة 1400 توقع أو تنبأ.



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه عندما قرأ الكتب السماوية، استطاع أن يعرف ما سيحدث في الأرض، وبذلك صدقت توقعاته.



وأضاف: "الناس مستكترة عليا صحة توقعاتي"، ولفت إلى أن الإنجيل نزل بلغة سيريانية، بينما التوراة نزلت باللغة العبرية، وبعد ذلك ترجمت هذه الكتب السماوية إلى الإنجليزية والعربية والفرنسية ولكل لغات الأرض.

