إيران تعلن إحباط مؤامرة أمريكية.. تعرف على تفاصيلها

25 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أعلن مسؤول أمني إيراني عن "مواجهات أمنية مباشرة" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن "الانشقاقات الداخلية".



وقال العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن طهران تمكنت من التصدي لـ"مواجهات أمنية مباشرة" مع أمريكا، نظرا لأن إيران تمتلك بنية تحتية قوية، لمواجهة تهديدات أعدائها، والتي نجحت في إحباط مؤامرة الأعداء.



رد المسؤول الإيراني حول إمكانية مواجهة إيران مواجهة التهديدات السيبرانية، بقوله "إيران معرضة لمختلف أنواع التهديدات في المنطقة، ومهمة منظمة الدفاع المدني هي التعامل مع هذه التهديدات".



وأشار جلالي إلى أن هناك "حالات من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في مختلف الأصعدة العسكرية والأمنية والسيبرانية، فضلا عن الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضد طهران".



وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني "أن العدو يبذل قصارى جهده لتحقيق مآربه في كل الأصعدة السابقة الذكر".



وأوضح "لكن إذا أردنا تقييم موقع و مكانة إيران في مواجهة هذه التهديدات، علينا النظر إلى مدى تأثير محاولات الأعداء في أوضاع إيران".



وتابع "هل تواجه إيران مشاكل عسكرية؟ والجواب هو كلا، وهل تواجه إيران أزمة أمنية؟، والجواب كلا، وهل لدينا خلل وضعف في المجال السيبراني؟ والجواب هو كلا، وعلى الصعيد الاقتصادي إيران تجاوزت مرحلة التوازن ووصلت الى مرحلة خلق فرص اقتصادية".

