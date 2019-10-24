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عميد معهد الاورام: "مافيش حاجة أسمها واسطة عندنا"

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رئيس معهد الأورام
رئيس معهد الأورام

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يطلق عليه «معهد الغلابة» كونه يعالج جميع الحالات بالمجان ولذلك يوجد به زحام مستمر.
وتابع أبو القاسم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المعهد يستقبل سنويا في المتوسط 250 ألف مريض سنويا من ضمنهم 25 ألف حالة جديدة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه بدون مرتبات العاملين في المعهد، مؤكدا أنه لا توجد «وسطه» في تلقى العلاج.
وكشف الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، أن متوسط علاج مريض السرطان في المعهد تتراوح ما بين 500 ألف جنيه وحالات علاج سرطان الثدي تتكلف 200 ألف جنيه في العام، وحالات أخرى تتكلف 80 ألف جنيه سنويا.
واستطرد عميد المعهد القومي للأورام، أنه هناك حالات يتم علاجها بالمجان وأخرى يتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أنه يتم الاعتماد على التبرعات.


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