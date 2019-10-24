مصر تتأهب لـ48 ساعة من "الطقس السيء"

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المصريون ووكالات

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تتأهب مصر لـ48 ساعة من "الطقس السيء" الذي تشهده البلاد لليوم الثالث على التوالي.
وقال أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الخميس، إنه "من المنتظر أن تشهد عدة مناطق حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تبلغ ذروتها اليوم وغدًا الجمعة وتستمر حتى السبت".
وأشار إلى "استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا (شمال) ومدن القناة (شمال/ شرق)، تصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء (شمال شرق)، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد (وسط) وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين (جنوب شرق)".
وأوضح أنه اعتبارا من الأحد، ستتحسن الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار وتزداد فترات سطوع الشمس وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.
وناشد المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء (شمال شرق) عدم الخروج الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى "حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية".
بدورها، أعلنت وزارة الصحة نشر نحو 3 آلاف سيارة إسعاف مجهّزة على الطرق السريعة والمحافظات المتوقع بها السيول، بخلاف تخصيص 10 مراكب إسعاف نهري، وطائرتي مروحية إسعافية لأي طارئ.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت منع كافة الإجازات للفرق الطبية بالمستشفيات على مستوى البلاد، ورفع درجات الاستعداد القصوى بالمحافظات المتوقع تعرضها لسقوط الأمطار.
وشهدت بعض محافظات مصر موجة طقس سيء وهطول أمطار غزيرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أدت إلى إغلاق موانىء، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية بسبب تراكم المياه، وصدور قرار حكومي استثنائي بتعطيل الدراسة الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.
فيما لقي 19 شخصًا مصرعهم بأسباب تنوعت بين حوادث طرق والصعق الكهربائي والغرق؛ إثر الطقس السيء.
وتعد موجة الطقس السيء وهطول الأمطار والبرق والرعد، الأولى التي تشهدها مصر قبل بداية فصل الشتاء الذي يوافق حلوله في البلاد يوم 21 ديسمبر/ كانون أول المقبل. -

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