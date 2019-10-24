» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بمقدار ش4 قروش تقريبًا.

وتراجع سعر العملة الأجنبية، أكثر من جنيه واحد وسبعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

حيث تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 4 قروش، ليسجل 16،10 جنيه للشراء، و16,20 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار 4 قروش، ليسجل 16،08 جنيه للشراء، و16,18 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 4 قروش، ليسجل 16،10 جنيه للشراء، و16,20 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمقدار قرش واحد، ليسجل 16،14 جنيه للشراء، و16,24 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في بنك قناة السويس 5 قروش، ليسجل 16،08 جنيه للشراء، و16,18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف المتحد تراجعًا بقيمة 4 قروش، ليسجل 16،08 للشراء، و16,18 للبيع.