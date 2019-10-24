زحف واشتباكات عنيفة على الحدود السعودية

24 أكتوبر 2019 - 09:21 م

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عن وقوع اشتباكات عنيفة على الحدود السعودية، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات التحالف العربي والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، خلال مواجهة مع الجماعة الإنقلابية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن مقاتلي الجماعة صدوا عدداً من الزحوفات الواسعة في جبهات الحدود رغم الإسناد الجوي المكثف من طيران التحالف بأكثر من 52 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية.

ووفقاً لمزاعم العميد سريع، "تلقى المهاجمون صفعات مؤلمة وموجعة، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وأسير".

وكانت وكالة "سبوتنيك" نقلت عن مصدر عسكري، الساعات الماضية، بأن الجيش اليمني أحبط هجمات لـ"أنصار الله" على مواقع في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر" تحقيق تقدمات استراتيجية في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، تمثل بقطع خط الأمداد الواصل بين مفرق قرى عار والنقعة في جبهة الرزامات، وتدمير مواقع تتخذها "أنصار الله" مركزاً للتدريب والإسناد في النقعة.