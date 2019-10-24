رد مفاجئ من «مجدي شطة» على أزمة «حمو بيكا»

اقتحم مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقر نقابة الموسيقيين بالقاهرة وذلك لرفضها استخراج تصريح مزاولة المهنة له.

وبدوره علق مجدي شطة على ما فعله بيكا قائلًا: "إن ما بدر من حمو بيكا هو فعل همجي خاصة وأنه تعدى على هاني شاكر نقيب الممثلين، بألفاظ غير مقبولة"، وفقًا لما ذكره موقع "القاهرة 24".

وفي وقت سابق، قال "بيكا" خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، “المهن الموسيقية، بتمنع الشباب في مصر من الغناء، مقابل الحصول على 400 ألف جنيه، رافضًا هذا الأمر”.