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الشوط الأول.. الزمالك يتثدم على جينيراسيون السنغالي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

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الشوط الأول.. بطل السنغال يتقدم على الزمالك

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بتقدم جينيراسيون السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء فى الدقيقة 18.

بدأ اللقاء بهجوم من الفريقين سواء الزمالك أو جينيراسيون الذى ضغط هو الاخر من بداية اللقاء و لم يعتمد على الدفاع وبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد.

الدقيقة 7 أول هجمة حقيقة للزمالك بعد توغل من سيد زيزو يسددها قوية على يمين حارس جينيراسيون يخرجها ببراعة لضربة ركنية.

يستمر اللعب على نفس الوتيرة وهي هجمة هنا و هجمة هناك ، وسط هجوم من الفريق السنغالي الباحث هو الآخر عن هدف مبكر يربك حسابات الزمالك.

الدقيقة 11 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق النقاز يلعبها عرضية يخرجها دفاع جينيراسيون لركنية.

الدقيقة 12 أول هجمة خطيرة للفريق السنغالي بعد تناقل أكثر من 5 تمريرات يتصدي لها محمد عواد بصعوبة وينقذها عبدالله جمعه لركنية مانعاً هدف.

الدقيقة  13 هجمة خطيرة للفريق السنغالي يتصدي لها محمد عواد.

الدقيقة 18 الهدف الاول للزمالك عن طريق مصطفي محمد بعد عرضية يوسف أوباما يقابلها مصطفي محمد بقدمه اليمني معلناً عن الهدف الأول للزمالك.

يسيطر الزمالك بعدها على مجريات المباراة وسط تراجع فى الأداء للاعبي جينيراسيون .

إيقاف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة حمدي النقاز بعد تدخل مع مهاجم السنغال.

الدقيقة 24 هجمة للفريق السنغالي على حدود منطقة الجزاء يسددها ضعيفة يتصدي لها محمد عواد .

الدقيقة 26 هجمة عن طريق عبدالله جمعه يتوغل بها داخل منطقة جزاء جينيراسيون يمررها قوية لأشرف بن شرقي يفشل فى استغلالها ويشتتها دفاع السنغال.

الدقيقة 27 تسديدة قوية عن طريق مهاجم جينيراسيون يخرجها عواد ببراعة لركنية.

يستحوذ لاعبى الزمالك على وسط الملعب للحفاظ على التقدم.

الدقيقة 32 هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة من اوباما يتصدي مصطفي محمد بتسديدة قوية يخرجها دفاع السنغال تصل لسيد زيزو يلعبها عرضية تصل لأشرف بن شرقي يلعبها رأسية رائعة يخرجها حارس جينيراسيون ببراعة لركنية.

الدقيقة 35 يراوغ اوباما أكثر من لاعب من السنغال و يلعبها أرضية لزيزو على حدود منطقة الجزاء يسددها ضعيفة.

يهدأ اللقاء و يلجأ لاعبو الزمالك للإستحواذ على الكرة وسط الملعب ، فى الوقت الذى يهدأ فيه لاعبو جينيراسيون هجومياً.

الدقيقة 41 هجمة للزمالك عن طريق سيد زيزو يخرجها حارس السنغال .

يستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة بفضل تحرك زيزو و بن شرقي و حامد لكن دون وصول لمرمى السنغال

الدقيقة 45 +1 يتصدي محمد عواد لهدف مؤكد ويخرجها لركنية، ، لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك بهدف دون رد بعد إحتساب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع.          


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