شاهد.. تعميد شاب خليجي واعتناقه المسيحية في بريطانيا

24 أكتوبر 2019 - 08:34 م

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب خليجي يدعى" بندر العتيبي"، أثناء تعميده واعتناقه المسيحية وتخليه عن الإسلام، موجة جدل بين النشطاء.

ويظهر في الفيديو الشاب الخليجي أثناء تعميده داخل مكان به "بانيو" ملئ بالمياه، ويقوم شخص بتعميده بإغراقه داخله، وسط صيحات وفرحة وأحضان بعد تعميده.

الفيديو أثار موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجمه البعض بشدة، فيما اعتبر آخرون أن ذلك حرية اختيار وهو يتحمل نتيجة خياراته والإسلام لن ينقص أو يزيد به.



فيديو/ شاب خليجي يدعى بندر العتيبي ينشر فيديو «تعميده».. ويثير الجدل بعد اعتناقه المسيحية في بريطانيا. pic.twitter.com/EcyLzQEA8b — المجلس (@Almajlliss) October 24, 2019