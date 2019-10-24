أسطورة السنغال يستبعد «صلاح» من الفوز بالكرة الذهبية

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محمد صلاح

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صلاح

الحاج ضيوف

يرى الحاج ضيوف مهاجم المنتخب السنغالي السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لا يستحق التواجد ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

وقال الحاج ضيوف في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية:"بالنسبالي أرشح الثلاثي ساديو ماني، وليونيل ميسي، وفيرجيل فان دايك للفوز بالكرة الذهبية".

ووجه ضيوف نصيحة لمبابي من أجل الفوز بالكرة الذهبية:"عليك مغادرة فرنسا من أجل الفوز بالبالون دور، وأعتقد أن مبابي بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات على الأقل نظرا لصغر سنه".

جدير بالذكر أن ماني ومبابي وفان دايك وصلاح وميسي ضمن قائمة تضم 30 لاعبا مرشح للفوز بالكرة الذهبية، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه بفرنسا.


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