القبض على 3 طلاب مصريين في الكويت متلبسين داخل المدرسة

24 أكتوبر 2019 - 07:44 م

ضبطت إدارة مدرسة ثانوية بمنطقة السالمية بالكويت، 3 طلاب مصريين متلبسين أثناء تعاطيهم المخدرات داخل المدرسة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: إن مساعد مدير مدرسة ثانوية سلم الطلاب الثلاثة إلى رجال الأمن، بعدما ضبطهم في حالة غير طبيعية داخل مدرستهم الكائنة في منطقة السالمية، وتبين أنهم تعاطوا مادة مخدرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها، قوله: إن "الطلاب الثلاثة، اختلوا في مكان منعزل داخل مدرستهم، وراحوا يدخنون مادة مخدرة مجهولة، وفي أثناء ذلك، لاحظ مساعد مدير المدرسة دخانا منبعثا من مكان منعزل، فتوجه إلى المكان بخطوات حذرة وفوجئ بالطلاب خارج نطاق التغطية وإلى جانبهم كيس يحتوي على بقايا مادة مخدرة كانوا يدخنونها، وأخذهم إلى مكتبه".

وسارع المدير المساعد، بالاتصال بعمليات وزارة الداخلية وطلب إرسال دورية إلى المدرسة، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى مديرية أمن حولي، فتم توجيه رجال الدوريات إلى المكان، وقام مساعد المدير بتسليم الطلاب والكيس الذي ضبطه بحوزتهم إلى رجال الأمن، وجرت إحالتهم إلى مخفر السالمية.

وتابع المصدر، إن الأمنيين حصلوا على بيانات أولياء أمورهم لاستدعائهم إلى المخفر، لاستكمال قضية الأبناء الذين سقطوا في مستنقع التعاطي، أحالوا بقايا الممنوعات التي كانت في الكيس إلى الأدلة الجنائية لتحليلها ومعرفة نوعية المادة التي تم تعاطيها داخل أسوار المدرسة.