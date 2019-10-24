» صعق كهربائي جديد يودى بحياة ربة منزل بالبحيرة

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صعق كهربائي

موجة الأمطار

استمرارًا لمسلسل الصعق الكهرباء نتيجة موجة الأمطار التي ضربت البلاد، لقيت ربة منزل مصرعها صعقًا بالكهرباء، نتيجة ملامستها عامود إنارة بجوار منزلها، بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفي.

وكانت بداية الواقعة، بتلقي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصل إشارة من المستشفى المركزي، بوصول صابرين مصطفى سعد حسن، 20 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر صعقها بماس كهربائي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وباستجواب أهلها أقروا بالتفاصيل التي ذكرناها سابقا.

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