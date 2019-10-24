» الأرصاد لسكان هذه المحافظات:"إلزموا منازلكم غدًا"

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مواطني عدد من المحافظات من طقس الغد، مناشدة بعدم نزول المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وأكد الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوية حتى يوم السبت، على أن تبلغ ذروتها اليوم وغدا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، تصل لحد السيول على شمال وجنوب سيناء.

وأضاف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وناشد المواطنين بعدم النزول غدا إلا للضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، وشمال وجنوب سيناء.

وأكد أن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن الأحد المقبل.


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