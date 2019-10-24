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بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

الرياضة

الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون

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بث مباشر

المصريون

الزمالك

جينيراسيون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة الزمالك وجينيراسيون في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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