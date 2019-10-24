» أمريكا ترفع العقوبات على تركيا بعد وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية التي وقعت على تركيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها ضد المسلحين الأكراد في تركيا.

جاء ذلك بعد اتفاق روسيا وتركيا على نشر قوات لوقف إطلاق النار على خط الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا، حسبما ذكرت "بي بي سي".

الجدير بالذكر أن تركيا شنت هجومًا على ضد المسلحين الأتراك، في عملية وصفتها باسم "نبع السلام"، بهدف القضاء على الإرهاب، حيث جاءت بعدما قرر ترامب سحب قواته من المنطقة الشهر الجاري.

وفي وقت آخر، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات حادة، بسبب أنسحاب قواته العسكري الذي جاء بشكل مفاجئ، لأن الأكراد الذين استهدفوا في عملية تركيا العسكرية، كانوا حلفاء للولايات المتحدة، ضد تنظيم الدولة في المنطقة.