بالفيديو.. موقف إنساني لـ«أبوتريكة» مع مشجع أهلاوي

24 أكتوبر 2019 - 05:39 م

«الذهب لا يصدأ» مقولة تنطبق على أخلاق النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، الذي حرص على الاستجابة في أقل من دقيقة لمشجع أهلاوي على سرير المرض.

وكتب الناقد الرياضي علاء عزت عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخبرت أبوتريكة ان هناك شاب اهلاوي مريض اسمه حماده السعودي .. واهله واصدقاءه يطلبون منك فيديو لدعمه في مرضه .. وفي اقل من دقيقة لبي ابوتريكة الدعوة .. خالص دعواتنا بالشفاء العاجل».

وقال أبوتريكة في فيديو للمشجع الأهلاوي: «أتمنى تكون بخير.. ربنا سبحانه وتعالا يتم شفاءك على خير .. لا تيأس وأنا خلفك وبدعمك واشوفك على خير».