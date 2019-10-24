مفاجأة.. «فايلر» يرحب بالرحيل عن الأهلي

24 أكتوبر 2019 - 05:19 م

أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ترحيبه بالعودة للتدريب فى بلجيكا مرة أخرى.

وقال «فايلر»، فى تصريحات لـصحيفة «walfoot» البلجيكية، «لدى ذكريات متميزة مع فريق أندرلخت البلجيكى، رغم أن تجربتى فى تدريب الفريق انتهت بشكل غير مرضى، ووسائل الإعلام ساهمت فى تصدير التجربة وكأنها سلبية».

وعن رحلته مع الأهلى قال فايلر، «تجربة جديدة ومثيرة، أراها صعبة وكلها تحديات».

وعن حقيقة ترحبيه بالعودة للعمل فى بلجيكا قال المدير الفنى للأهلى، "لما لا، إذا أتحيت لى الفرصة للانضمام إلى فريق جديد طموح، دعونا لا نسبق المستقبل".

وتعاقد الأهلى مع فايلر بعد إقالة الأوروجوانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى، لكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر.

فايلر سبق له تدريب فريق اندرلخت البلجيكي خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2017، حصل خلالها على بطولة الدوري والسوبر المحليين.