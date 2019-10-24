كواليس مباحثات «السيسي» مع رئيس وزراء إثيوبيا

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على هامش القمة الروسية الإفريقية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وتناولًا المباحثات حول أزمة سد النهضة، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى العالم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، قال إن إثيوبيا والشعب الإثيوبي والبرلمان، ليس لديهم أي نية للإضرار بأمن واستقرار مصر، من خلال الإضرار بمياه النيل.

وأوضح المتحدث، بأن الرئيس صرح خلال لقائه بآبي أحمد، أكد أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، إلا أنها في نفس الوقت تتفهم سعي إثيوبيا لمصالحها التنموية، مشيرًا إلا أنه لا يصلح أن المشاريع التنموية في إثيوبيا على حساب الجانب المصري.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن ممثلي الجانبين اتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، بهدف الوصول إلى حل نهائي، يخص قواعد ملئ وتشغيل السد.


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