السعودية تعلن عن بشرى سارة للمواطنين والمقيمين

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أعلنت المملكة العربية السعودية، خبرًا سارًا للمواطنين والمقيمين، وأشارت المديرية العامة للجوازات، أنها تدرس حاليا آلية لإدخال خدمة "تأشيرة مضيف" عبر نظام "أبشر" الخدمي.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنها "ستتيح هذه الخدمة التي ستصبح متاحة خلال الأيام المقبلة للمواطنين السعوديين والمقيمين استضافة من يرغبون على كفالتهم لمدة تصل إلى 90 يوما"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت المديرية أن إدارة الجوازات والحج في السعودية تعمل على إقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، حيث ستسمح تأشيرة مضيف للقادم حرية الحركة والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيف.

وبحسب الصحيفة تنص الصيغة الأولية لمشروع التأشيرة الجديدة على أن تكون كلفتها في "السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق إبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول".

ووفقا للمشروع "سيتمكن حامل هذه التأشيرة من التجول في السعودية بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم".


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