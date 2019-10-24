«آبي أحمد» يتراجع عن تصريحات الحرب أمام «السيسي»

24 أكتوبر 2019 - 04:32 م

تراجع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، عن تصريحاته التي هدد فيها بخوض حرب مع مصر بسبب سد النهضة وأنه مستعد لحشد مليون محارب، وذلك أثناء لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في روسيا وفسر سياق تصريحه أمام البرلمان الأثيوبي .

وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

ووفقا للبيان، أكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها من سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وحكومة وشعبا، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق ضرر بدولتي المصب.

كما أكد البيان أن مصر وإثيوبيا اتفقتا، اليوم الخميس، على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل، وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي اليوم الخميس "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن اللجنة "ستسعى لتجاوز أي تداعيات سلبية نتجت عن التناول الإعلامي لتصريحات نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي".

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي.