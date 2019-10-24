الجيزة تسجل أول حالات وفاة بسبب الأمطار

24 أكتوبر 2019 - 02:45 م

شهدت محافظة الجيزة، أولى حالات الوفيات بسبب الأمطار الشديدة التي شهدتها البلاد، حيث لقيت طفلة مصرعها، صباح اليوم.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد مصرع طفلة ابنة حارس عقار في المنطقة السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر، صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار.





