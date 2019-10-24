الجارالله لميشيل عون : احذر مصير " أبو لهب"

24 أكتوبر 2019 - 01:13 م

حذر الكاتب والصحفي الكويتي أحمد الجارالله الرئيس اللبناني ميشيل عون من نهاية مؤسفة مثلما حدث للبشير وبوتفليقة.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر : "ياعون لا تصير مثل أبو لهب وامرأته حمالة الحطب لا تعرض نفسك مثل البشير.. وبو تفليقة.. يا رئيس عون انس قصة أبو اللبنانيين.. أبو اللبنانيين الثورة وتحقيق مطالبهم.. يارئيس عون دع السلطة أو أعد لبنان من الاختطاف الإيراني.. يا رئيس عون أنت لا تحكم أرنا أنك الحاكم الحقيقي تخلص من خيال حسن نصرالله".

يأتي هذا في الوقت الذي تنطلق فيه المظاهرات اللبنانية ليومها الثامن منذ اندلاعها الخميس الماضي عقب فرض الحكومة ضريبة على الواتس، والتي كانت الشرارة لكشف فساد المسئولين وضرورة رحيل النظام الحالي.