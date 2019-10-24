صاحب أشهر صورة بالأمطار : "كنت مخنوق"

24 أكتوبر 2019 - 12:09 م

عقب صاحب أشهر صورة للأمطار ويدعى عم هود الرفاعي في أول ظهور إعلامي له على ظهوره يدخن في "موتوسيكل" غرق بمياه السيول وسط بركة من المياه ،حيث انتشرت الصورة بشكل كبير أثار الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.



وروى "عم هود الرفاعي" في مداخلة هاتفية له ببرنامج" رأي عام " المذاع عبر فضائية "تن" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، كواليس التقاطه لتلك الصورة قائلا:"اتخنقت وزهقت قولت أعمل حاجة تسليني طلعت سيجارة وولعتها".



و أضاف: "معرفش مين اللي صورني من غير ما أحس واتفاجئت لما لقيت صورتي مالية الفيس ".



جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تعرضت لأمطار شديدة أول أمس وصلت لحد السيول حدث على أثرها غرق بعض الأحياء بشكل كامل وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات حتي تم شفط المياه تماما من الشوارع ".

