اتفاق جديد بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية

24 أكتوبر 2019 - 11:40 ص

بحث النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، مع وفد من محامي دارفور، إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في اجتماع بمقر النيابة العامة.



وتطرق الاجتماع أيضا حسب صالح محمود رئيس هيئة محامي درافور لعدة قضايا، منها مشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.



