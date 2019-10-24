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اتفاق جديد بشأن تسليم البشير للجنائية الدولية

الحياة السياسية

عمر البشير
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متابعات- الدويني فولي

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السودان

عمر البشير

اتفاق

محامين

الجنائية الدولية

بحث النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، مع وفد من محامي دارفور، إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في اجتماع بمقر النيابة العامة. 
وتطرق الاجتماع أيضا حسب صالح محمود رئيس هيئة محامي درافور لعدة قضايا، منها مشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

وكشف المحامي، أنه تم الاتفاق علي أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وأن مثل هذه التصريحات سابقة لوانها.

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