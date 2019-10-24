إنقاذ جسر المحسمة من الانهيار بالإسماعيلية

24 أكتوبر 2019 - 11:11 ص

نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثانى الميدانى فى إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار، والذى يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب مما كان سيؤدى إلى اختلاطهم ووقوع كارثة صحية بالمدينة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومواجهة الأزمات وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة توجهت عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الرى إلى مكان الانهيار، وقامت بدفع عدد من المعدات الميكانيكية والمهندسون والفنيون للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالي 250 متر مكعب من المواد الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية له.

وقد قدم أبناء المحافظة الشكر للقوات المسلحة ومساهمتها الفعالة فى استعادة كفاءة الجسر في سرعة وإتقان، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف دائما بجوار الشعب أثناء الأزمات.