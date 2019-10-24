إعلامي عن إعجاب بوتين بـ"كرافت"السيسي: فيه سر كبير

24 أكتوبر 2019 - 10:53 ص

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن سر إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"كرافت" الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"الموضوع مش سهل ولا بسيط زي ما البعض شايفه، الموضوع فيه سر كبير وحجم المودة والحب بين الرئيسين ".



وأضاف أبو بكر خلال برنامجه "الحياة اليوم " المذاع عبر فضائية الحياة، قائلا: "الناس كلها استغربت خاصة الوفد الروسي الذي كان يقف خلف الرئيس الروسي من تلك اللفتة و ما قام به "بوتين" حول إعجابه بـ:كرافت" نظيره المصري ".



وتابع: "اهتمامنا بما حدث بين الرئيسين ليس من أجل التطبيل ولكن كل وسائل ووكالات الإعلام تهتم بمثل تلك الأمور بين القادة".

