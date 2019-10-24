» محكمة سعودية تأمر بصرف 187 ألف دولار لمضيفة مغربية

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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية

محكمة

مضيفة

طيران

مغربية


أصدرت محكمة سعودية، حكما لصالح مضيفة مغربية كانت تعمل في إحدى شركات الطيران في المملكة، ولكنها لم تكن الشركة تمنحها راتبها. 

وألزمت المحكمة بصرف مستحقات مضيفة طيران مغربية الجنسية بقيمة 700 ألف ريال، أي ما يعادل حوالي 187 ألف دولار،عبارة عن "أجور ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية" بالإضافة إلى  إلزام الشركة  بتسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.

وجاءت حيثيات الحكم، أن المضيفة المغربية قد رفعت دعوى "أمام المحكمة العمالية مرفقة بدعواها عقد عمل ومطالبات بمستحقاتها الوظيفية، وتم قبول الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران المدعى عليها عبر النظام الآلي بموعد انعقاد الجلسة نظاما، لكنها لم تحضر في البداية، ما دعا المحكمة للسير في الدعوى إنفاذا للتوجيهات المؤكدة على سرعة البت والفصل في الدعاوى العمالية"،


ورأت المحكمة السعودية أن صاحبة الدعوى "تركت العمل لعدم صرف رواتبها.. وأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية".

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