» محكمة سعودية تأمر بصرف 187 ألف دولار لمضيفة مغربية



أصدرت محكمة سعودية، حكما لصالح مضيفة مغربية كانت تعمل في إحدى شركات الطيران في المملكة، ولكنها لم تكن الشركة تمنحها راتبها.



وألزمت المحكمة بصرف مستحقات مضيفة طيران مغربية الجنسية بقيمة 700 ألف ريال، أي ما يعادل حوالي 187 ألف دولار،

عبارة عن "أجور ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية" بالإضافة إلى إلزام الشركة بتسليمها شهادة خدمة عن عملها لـ4 سنوات.