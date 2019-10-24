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تمارين رياضية لسعوديات في حديقة عامة.. وأمير سعودي: قلة أدب

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حديقة عامة

فتيات

تمارين رياضية

سطام

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب والفتيات حالة من الغضب في الشارع السعودي، حيث تظهر الفتيات وهن يقمن بأداء تمارين رياضية في حديقة عامة بالسعودية الأمر الذي يعتبر سلوكاً غير مألوف في البلاد على الرغم من سياسية الانفتاح التدريجي التي يجري تطبيقها في المملكة حالياً، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة.

من جانبه أعرب الأمير السعودي سطام بن خالد عن غضبه بما يحدث من هذه الأمور، خاصة في الأماكن العامة.

وكتب على حسابه في تويتر : "هذا الفعل منافي للذوق العام والآداب العام هذا مكان عام وليس ناديا رياضيا وهناك صالات رياضية مختصة لذلك التنمر من قبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا سوء أدب وتستحق العقاب.. بجاحة وجراءة وقلة أدب وعدم تربية".


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