الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

متابعات-علا خطاب
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس، الموافق 24/10/2019، ليفقد نحو قرش جديد فى البنوك الحكومية وقرشين فى معظم البنوك الخاصة والأجنبية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.14 جنيه .
أسعار الدولار في البنوك:
أسعار الدولار في البنك المركزي
16.1203
16.2423
أسعار الدولار في بنك مصر
16.14
16.24
أسعار الدولار في البنك الأهلي
16.14
16.24
أسعار الدولار في بنك القاهرة
16.14
16.24
أسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.12
16.22
أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.12
16.22
أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16?16
16.25
أسعار الدولار في بنك عودة
16.15
16.25
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