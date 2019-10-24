الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

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البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الخميس، الموافق 24/10/2019، ليفقد نحو قرش جديد فى البنوك الحكومية وقرشين فى معظم البنوك الخاصة والأجنبية،  وسجل متوسط سعر الدولار 16.14 جنيه .

أسعار الدولار في البنوك:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.1203

16.2423

أسعار الدولار في بنك مصر

16.14

16.24

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.14

16.24

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.14

16.24

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.12

16.22

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.12

16.22

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?16

16.25

أسعار الدولار في بنك عودة

16.15

16.25


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