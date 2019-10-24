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جينراسيون يحرج الزمالك: هربوا من مواجهة الأهلي لهذا السبب

الرياضة

الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون

أحمد عادل شعبان

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أكد تالا فال - مدير الاتصالات في فريق جينراسيون - أن فريقه استطاع نقل الضغط الموضوع عليه إلى نادي الزمالك قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم الخميس في دوري أبطال أفريقيا.

وقال تالا فال لإذاعة "أي جي إف إم" : "نقلنا الضغط إلى الزمالك".

وأضاف: "كما ترون .. لقد هربوا من مواجهة الأهلي غريمهم التقليدي ليستطيعوا الاستعداد لمباراتهم معنا ، ولا يهمنا كل هذا .. المهم أن نتأهل".

وتابع: "لاعبونا يدركون حجم التحدي ولن تكون المباراة سهلة".

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