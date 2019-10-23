الحكم بسجن مصرية في الكويت عامين وكفالة ألف دينار

23 أكتوبر 2019 - 08:35 م

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس المعلمة المصرية المتهمة بالتسبب بوفاة طفل كويتي يبلغ من العمر 9 سنوات، لمدة سنتين مع الشغل، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف النفاذ.

وكانت النيابة العامة الكويتية، أحالت المعلمة المصرية نجلاء محمد، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بقضية وفاة الطالب عيسى البلوشي، عقب إخلاء سبيلها خلال شهر أبريل الماضي بلا ضمان.

ونقلت صحف محلية عن مصدر، أن النيابة قد أسندت إلى المتهمة في تقرير الاتهام أربع تهم هي ضرب أفضى إلى موت وسوء معاملة طفل وسبه وسب والدته، وهي تهم أنكرتها خلال تحقيق النيابة الذي أجري معها في شهر أبريل الماضي.

فيما كشف المصدر أن تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية واللجنة الطبية الثلاثية المشكلة من وزارة الصحة وإدارة الطب الشرعي وجامعة الكويت وتحريات رجال المباحث المرفقة في ملف القضية، قد أكدت طبيعية الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية حولها، مرجحا أن عدم حفظ القضية قد يأتي لوجود شهود إثبات أكدوا أن المعلمة عمدت إلى معاملة الطفل بقسوة.

ووقعت الحادثة خلال شهر فبراير الماضي، حيث توفي البلوشي بعد عودته من مدرسة عمر بن العاص، في منطقة الروضة، والتي يدرس فيها بالصف الرابع الابتدائي، حيث وجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته، مبينين أنها قامت بمعاملته بقسوة وتوبيخه بشدة على الرغم من علمها بظروفه الصحية ما أدى إلى تعرضه لمضاعفات صحية سببت وفاته.