القبض على 150 وافدًا في السعودية

23 أكتوبر 2019 - 08:17 م

شنت الأجهزة الأمنية السعودية، حملة مكبرة ضمن مبادرة "وطن بلا مخالف"، أسفرت عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة في أراضيها.

وحسب صحيفة الرياض، فإن شرطة العاصمة المقدسة، نفذت حملة أمنية، استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة

الكهرباء.

وبدأت الحملة في الساعة الثامنة صباحًا، على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من "152"مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة، والعمل ومجهولي الهوية، من جنسيات مختلفة.

وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي، وترحيلهم، أو تسليمهم لسفارتهم.