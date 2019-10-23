تظاهرات تجتاح إثيوبيا وإطلاق نار عشوائي
الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس السيئ
الملك سلمان يطيح بوزير الخارجية بشكل مفاجئ
الحكم بسجن مصرية في الكويت عامين وكفالة ألف دينار
بالفيديو.. فنان شهير: «حذرت بنتي من السيديهات»
بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وجينك
القبض على 150 وافدًا في السعودية
أول تعليق لـ«الخطيب» على «الاجتماع المنزلي»
مصرع عروسين يوم زفافهما بطريقة مروعة
ما حدث قابل للتكرار..ليست لدينا شبكة تصريف أمطار
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة ليفربول «صلاح» وجينك في بطولة دوري أبطال أوروبا.
فجر
04:45
شروق
06:08
ظهر
11:44
عصر
14:55
مغرب
17:20
عشاء
18:50