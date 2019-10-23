اتحاد جدة يضع قدمًا في دور الـ8 بالبطولة العربية

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حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا هامًا على الوصل الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس)، ليضع بتلك النتيجة قدمًا في الدوري التالي للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي بهدف حمل توقيع لاعبه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 24 عبر تسديدة متقنة من داخل متقنة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز الوصل هدف التعادل عن طريق محترفه البرازيلي ويليتون في الدقيقة 52 من خلال تصويبة من داخل المنطقة أيضا، إثر متابعته تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عبر مواطنه فابيو ليما.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، عاد رومارينيو لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف الفوز القاتل للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وبات يكفي الاتحاد الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام بملعبه، من أجل مواصلة مسيرته في البطولة، في حين أصبح يتعين على الوصل الفوز بفارق هدفين إذا أراد تفادي الخروج المبكر من المسابقة.


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