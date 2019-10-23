بالفيديو.. إصابة فنان مصري شهير بمرض قاتل

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طلبت الإعلامية ريهام سعيد، مساعدة عاجلة لأحد العاملين في الوسط الفنى، إثر إصابته بفيروس خطير، يشبه الذي أصيب به الفنان الراحل طلعت زكريا.

وذكرت "سعيد" في مقطع فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"، أن طالب المساعدة يرقد في العناية المركزة بمستشفى عين شمس، مستخدمًا جهاز التنفس الصناعي.

وكشفت أنه يحتاج إلى الخضوع لعدد 9 جلسات طبية، مشيرة إلى أن سعر الجلسة الواحدة 20 ألف جنيه.

وقالت إنه لا أحد ممن كان يعمل معهم قبل مساعدته، طالبة جمهورها بمساعدته، داعية من يريد ذلك إلى التواصل معها.

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