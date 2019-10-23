  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:15 م
بحث متقدم
أمطار

ما حدث قابل للتكرار..ليست لدينا شبكة تصريف أمطار

«آبي أحمد» يوقع عقد اتفاق نووي

السيسي وبوتين

توقيع أكبر اتفاقية بين مصر وروسيا في القمة الاقتصادية

ارشيفية

إجراء عاجل بحق موظف أزهري أساء للرسول

الملك سلمان

أمر ملكي بقتل«مُجرم» ورسالة عاجلة من أمير الكويت

مدبولي

مدبولي معلقًا على أزمة الأمطار:«معندناش شبكة صرف»

مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون

"15 دقيقة من العار"فضائح جديدة عن " يبل كلينتون"

فيسبوك

مفاجأة.. بدائل جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي

أحمد موسي

موسى: "ممكن أعمل كدا في أي لحظة استعدوا"

نهاية مروعة لعارضة أزياء

190 طعنة وقلع عينيها.. نهاية مروعة لعارضة أزياء

"اتجوزيه أنتِ وصحباتك"..

بالفيديو.. فتاة تقود حملة لـ«تعدد الزوجات»

الصفحة الأخيرة

فتاة تقنع النساء بتعدد الزوجات
فتاة تقنع النساء بتعدد الزوجات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شاهد.. شباب يتجمهرون على فتاة سعودية بدون عباءة

#

جمهورية إسلامية ترفض تعدد الزوجات

#

ياسر رزق: السيسى تعرض لـ 4 محاولات اغتيال

#

«تعدد الزوجات».. مرشحة إماراتية تثير جدلا بشعارها الانتخابي

تويتر

تعدد الزوجات

الزوجة الرابعة

تداول نشطاء موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو لفتاة تدعو النساء إلى تقبل تعدد الزوجات والسماح لأزواجهن بالزواج من أخرى، وعدم اعتراضهم إذا قرر ذلك الأمر.

وقالت الفتاة موجهة حديثها للنساء، في الفيديو المتداول بعنوان "فتاة مصرية توجه حديثها للنساء المتزوجات": «إيه المشكلة؟ اقنعيني إن فيه مشكلة، هو الشرع محلل أربعة، فين المشكلة لو أخدتي شاب اتجوزيه انتي وأصحابك».

وتابعت: «فكرة إنك تتجوزي نفس الشاب انتي وأصحابك يعني تبقوا مع بعض دايمًا، تخرجوا مع بعض تاكلوا مع بعض، إنتي ليه بتزعلي لما يقولك انه خارج مع بنات».

وجاءت تعليقات النشطاء على الفيديو ما بين مؤيد معارض لما قالته الفتاة، حيث قالت إحداهن: "اتفق معاها لازم تعيشين حياتج ولا يصير النكد عليج يوميًا".

وأضافت أخرى: "بانتظار زواجك انتي وصاحباتك وفديو مثل هذا للعرايس الأربعة مع العريس والأفضل بليله وحدة عشان التوفير"، فيما علقت أخرى: " كلامها صحيح بس لو تجرب بنفسها اعتقد يختلف رأيها ،، الغيره مش بكيفها".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي
» محمد محمود يثير الذعر في مران الأهلي
» الموعد النهائي لكلاسيكو برشلونة والريال
» السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس
» الكويت.. حبس معلمة مصرية لاتهامها بالتسبب في وفاة طفل
» أسرع حالة طرد بالدوري التركي
» مؤلم.. صيني يتزوج جثة حبيبته
» أغنية أطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين بلبنان
» ملكة جمال إيران تطلب اللجوء للفلبين.. لهذا السبب
» مفاجأة..مسابقة جري في حفل زفاف
» فيديو.. زوجة بريطانية تنتظر مولودها الـ22

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:50 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية