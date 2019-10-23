إجراء عاجل بحق موظف أزهري أساء للرسول

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أصدرت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، قرارًا بإحالة وكيل معهد فتيات إلى المحاكمة العاجلة، بسبب اتهامه بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وثبت اتهام، محمد روحي عبد العال وكيل معهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي الأزهري، بالإساءة، وفق تقرير عن الواقعة، حيث تفوه بـ""لو جاء الرسول متأخرا لأغيبه".

وقال التقرير: "إن المحال لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وكرامتها، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح".

وذكر: "أن المحال قام بالتعرض لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والحط من قدره ووضعه موضع التقليل بمقر المعهد جهة عمله".


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